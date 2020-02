“Oggi le scope stanno in piedi per l’inclinazione terrestre”, e ci provano in tanti! Il Broomstick Challenge e la NASA

Avete visto anche voi la vostra bacheca facebook zeppa di scope che stanno in piedi? In tanti ci stanno provando, e qualcuno ci riesce pure: la sfida è partita su twitter due settimane fa ed è diventata virale in poche ore. Si chiama Broomstick Challenge ed è il nuovo tormentone del web: bisogna far stare in piedi una scopa e dimostrare di esserci riusciti con una foto pubblicata sul proprio profilo social.

Peccato che il Broomstick Challenge è stato accompagnato dalla bufala secondo cui la NASA avrebbe comunicato che “oggi” (il 10 Febbraio, giorno in cui è nato il gioco su twitter) è l’unico giorno “in cui la scopa rimarrà in piedi senza alcun aiuto, a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre. Non succederà più per i prossimi 3500 anni”.

La risposta della NASA, sempre molto attenta alle dinamiche social, non s’è fatta attendere: sul profilo ufficiale di Twitter, seguito da oltre 35 milioni di utenti, l’astronauta Alvin Drew e la scienziata Sarah Noble hanno dimostrato che la fisica di base e la forza di gravità funzionano tutti i giorni di ogni anno, facendo stare in piedi una scopa l’11 febbraio.