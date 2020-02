A breve gli appassionati italiani di ufologia avranno una ghiotta occasione per ascoltare preziose testimonianze di presunte esperienze extraterrestri. “Domenica 29 marzo 2020 – come si legge in una nota degli organizzatori – si terrà il consueto, popolare e attesissimo “10° Convegno di Ufologia città di Pomezia” presso l’accogliente Simon Hotel a 4 stelle, denominato ormai dagli appassionati l’Hotel degli ufo, divenuto in pochi anni il Convegno più ambito e ricercato in Italia dagli appassionati per la splendida organizzazione e la qualità dei relatori e per le tante sorprese e innovazioni che l’organizzatrice dott.ssa Francesca Bittarello propone ed apporta ad ogni edizione tanto da destare l’interesse di televisioni nazionali e locali e tanti giornali importanti presenti ad ogni edizione. Alla scorsa edizione il convegno è andato in diretta su Raidue con la trasmissione “Quelli che il calcio” destando l’interesse di un pubblico abituato all’intrattenimento domenicale segno questo che il momento di parlare di ufo anche in trasmissioni non scientifiche è arrivato anche alla luce dei nuovi avvistamenti di oggetti non identificati sempre più frequenti nei cieli di tutto il mondo”.

“Gli ospiti Relatori del convegno ufo – prosegue la nota – sono vari e molto importanti: si inizierà con la presenza dei Vigili del fuoco che parleranno dell’EBE (entità biologica extraterrestre) di Sulmona che fu avvistato da una pattuglia dei Vigili del Fuoco in perlustrazione negli anni 90, ancora una volta solo agli eventi della Bittarello sono presenti come relatori anche figure istituzionali che trovano la forza di esporsi solo ai suoi eventi vista la caratura e lo spessore sia degli eventi che organizza

che della sua figura professionale di nota ufologa di Francesca Bittarello. Sarà presente insieme ai Vigili del Fuoco anche Filiberto Caponi l’Italiano che negli anni 90 ebbe un incontro ravvicinato del terzo tipo con una creatura extraterrestre”.

“A seguire altri importanti Relatori che appassioneranno tutti i presenti, infatti sarà presente il professore Antonio Chiumiento famoso ufologo e colui che studiò e riportò alla ribalta l’incredibile caso della misteriosa e inquietante creatura di Mortegliano. Sono ormai tanti i casi di avvistamento di creature di natura extraterrestre o EBE e nel Convegno il tutto sarà ampiamente documentato, anche da Pablo Ayo ufologo famoso anche per aver curato e presentato per anni la trasmissione Mistero su Italia 1 per il settore ufologico e spesso su Rai e Mediaset per parlare del fenomeno ufo; Francesca Bittarello che essendo nota ufologa e investigatrice ufologica nonché organizzatrice del Convegno e dell’evento internazionale UFOLOGY WORLD per l’Italia (che si svolgerà nel 2020 – info www.ufologyworld.it) che parlerà di rapimenti alieni e Fabrizio Molly che segue il fenomeno ufo da anni documentando con filmati spettacolari gli avvistamenti ufo; e poi non mancherà Dario Del Buono uno dei più accreditati esperti in Italia di Ufologia nell’ottica esoterica Esoterism.

Da questa edizione sarà possibile acquistare l’entrata al convegno anche on-line sulla pagina Facebook ufficiale del Convegno di Ufologia città di Pomezia“, conclude la nota.