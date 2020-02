Vento forte in Puglia: da Bari non partono due traghetti

A causa del forte vento che sta sferzando in queste ore la costa Adriatica 2 traghetti diretti in Albania non sono partiti da Bari nella serata di ieri.

A Bari il vento ha provocato il crollo alcuni alberi e pergolati in via Michele Mirenghi, via Brigata Regina e sul lungomare Vittorio Veneto.

Alla polizia locale sono state segnalate piante cadute in via Caldarola, via Bissolati e sulla strada statale 16 in prossimita’ di Torre a Mare.