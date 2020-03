Coronavirus nel Mondo: in Cina ora fa paura il “contagio di ritorno”, negli USA l’epidemia si diffonde velocemente

Sono 156.400 in 142 Paesi i casi di coronavirus e 5.833 le vittime, secondo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University. La Cina resta il Paese con il maggior numero di contagi (80.995), seguita dall’Italia (21.157), dall’Iran (12.729) e dalla Corea del Sud (8.086). Il primo paese europeo per numero di casi dopo l’Italia è la Spagna con (6.391), seguito dalla Germania (4.585).

La Cina ha riportato 20 nuovi casi di Coronavirus, dei quali 4 a Wuhan e 16 dall’estero, oltre a 10 nuovi morti tutti nell’Hubei, la provincia di cui Wuhan è capoluogo e dove è scoppiata l’epidemia nello scorso dicembre: lo rilevano gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione sanitaria nazionale che fanno crescere i timori a Pechino per il “contagio di ritorno“.

I 16 casi importati rilevati in 24 ore rappresentano il numero più alto da più di una settimana, il che fa temere che le misure messe in atto dalla Cina per controllare il virus sul suo territorio vengano messe a rischio dall’arrivo di contaminazioni dall’esterno.

La Commissione ha dichiarato che i casi di contagio di persone arrivate dell’estero sono stati riscontrati in 5 aree del Paese, tra cui Pechino e Shanghai. Il numero totale di casi importati ha raggiunto quota 111.

Il Coronavirus nel Paese ha ucciso 3.199 persone in Cina e ne ha contagiate un totale di 80.844 di cui 66.911 guarite dalla malattia.

Coronavirus: in Corea del Sud casi ai minimi dal 21 febbraio

La Corea del Sud ha segnalato nuovi 76 casi di nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore, il più basso incremento giornaliero di nuove infezioni dal 21 febbraio. I numeri annunciati hanno assestato il totale del Paese a 8.162. Il Centro di controllo e prevenzione delle malattie sudcoreano ha spiegato che il bilancio delle vittime è aumentato di tre unità, a quota 75, e che 120 persone si sono riprese e sono state liberate dalla quarantena nelle ultime 24 ore, portando il numero dei guariti a 834. La maggior parte dei casi in Corea del Sud è stata segnalata nella città sud-orientale di Daegu e nelle aree vicine.

Coronavirus: in Giappone solo sabato 63 contagi

Il ministero della Salute giapponese ha annunciato il maggior numero di casi giornalieri di infezione del coronavirus dall’inizio della diffusione della pandemia – saliti a quota 63 nella sola giornata di sabato, se si escludono quelli collegati alla Diamond Princess. Un altro decesso è stato riportato nel fine settimana, portando il totale delle vittime a 22, escludendo i 7 morti registrati tra i passeggeri a bordo della nave. Ad oggi il maggior numero di casi si e’ rilevato nella prefettura dell’Hokkaido, a nord dell’arcipelago, con 144 persone contagiate, seguita da Aichi con 121, Osaka a 102, e la capitale Tokyo con 87.

Coronavirus: in Thailandia 32 nuovi contagi

In Thailandia sono stati registrati 32 nuovi contagi, portando il totale nel Paese a 114: lo hanno confermato i funzionari della sanità. Si tratta di uno degli aumenti più importanti in Thailandia, che era stato tra i primi Paesi a riportare i casi fuori dalla Cina.

Coronavirus: in Australia quarantena per chi arriva dall’estero, crociera bloccata in Nuova Zelanda

Isolamento di 14 giorni per coloro che arrivano in Australia: lo ha annunciato il primo ministro Scott Morrison, che ha parlato di “autoisolamento per tutti gli arrivi in ​​Australia in vigore da mezzanotte di oggi (ieri, ndr)”.

L’Australia è l’ultimo paese del Pacifico ad annunciare rigide misure contro il Coronavirus e la sua decisione arriva il giorno dopo che la Nuova Zelanda ha annunciato le stesse misure. L’Australia vieterà inoltre a tutte le navi da crociera di arrivare nei suoi porti per i primi 30 giorni. Il governo ha anche introdotto “misure di allontanamento sociale“, che consigliano alle persone di mantenere una distanza di 1,5 metri tra loro. Morrison infine ha confermato che non chiuderà le scuole.

I passeggeri della nave da crociera Golden Princess non hanno potuto sbarcare in un porto della Nuova Zelanda a causa di un sospetto caso di Coronavirus a bordo: lo hanno reso noto i funzionari della sanità. A bordo 2.600 passeggeri e 1.100 membri dell’equipaggio: la nave è attraccata ad Akaroa vicino a Christchurch, nell’Isola del Sud. Il direttore generale della Salute della Nuova Zelanda, Ashley Bloomfield, ha dichiarato che tre passeggeri sono stati messi in quarantena dal medico di bordo. Uno di questi ha sviluppato sintomi del Covid-19 e viene trattato come un caso sospetto.

Princess Cruises ha già visto due delle sue navi colpite dal virus e messe in quarantena: la Diamond Princess, che ha attraccato in Giappone, e la Grand Princess, che ha attraccato in California.

Coronavirus: quasi 3mila casi negli USA

Il Coronavirus si diffonde sempre più velocemente negli Stati Uniti: i casi confermati sono ora 2.951 e coinvolgono 49 Stati, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. I decessi sono 57 e in 7 Stati viene registrato il primo nelle ultime 24 ore. A New York sono due le vittime.

Coronavirus: in Francia a rischio contagio metà della popolazione

Il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, ha stimato che il coronavirus in Francia “probabilmente” contagera’ piu’ della meta’ della popolazione. “Come sapete, sin dall’inizio, la strategia non e’ stata quella di impedire il passaggio del virus, sappiamo che probabilmente tocchera’ piu’ della meta’ di noi, ma e’ per assicurarsi che passi nel modo piu’ diluito possibile nel tempo“, ha affermato il ministro in un’intervista a Franceinfo.

Coronavirus: in Austria 758 casi positivi

Crescita di contagi costante in Austria dove le positivita’ al Covid-19 sono 758, 156 in piu’ rispetto al giorno precedente. Resta ferma a uno la conta dei decessi.

Da domani sul territorio austriaco scattano le restrizioni con ristoranti e bar chiusi dalle ore 15, e universita’ e scuole chiuse. Prosegue la grande fuga dei turisti e non residenti dalle localita’ dichiarate in isolamento, ovvero Galtuer, Ischgl, See e Kappl nella valle di Paznaun e Sankt Anton am Arlberg in Tirolo e Heiligenblut in Carinzia.

Oltre ai casi positivi questa mattina Vienna ha comunicato di aver effettuato 8167 tamponi.

Il Land austriaco dove si registrano piu’ positivita’ al Covid-19 e’ il Tirolo con ben 245. Negli altri Laender i numeri sono piu’ bassi, 112 in Bassa Austria, 116 in Alta Austria, 108 a Vienna, 83 in Stiria, 39 a Salisburgo, 10 nel Burgenland, 39 nel Vorarlberg e 6 in Carinzia.

Coronavirus: quasi 14 mila casi in Iran e 724 morti

I casi di coronavirus in Iran sono saliti a 13.938 casi: lo ha reso noto il portavoce del ministero della salute, Kianoush Jahanpour,. Le persone guarite sono invece 4.790.

I decessi nel Paese, secondo gli ultimi aggiornamenti dei media internazionali, sono saliti a 724 registrando un aumento di 113 casi in un giorno.