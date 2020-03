Coronavirus, aumentano le compagnie che sospendono i voli da e per l’Italia. Trump: “Possibile estendere o ridurre le restrizioni sui viaggi dall’Europa”

Continua a crescere il numero di compagnie aeree che sospende i voli da e per l’Italia.

Una nota di Air France riporta la decisione che varrà dal 14 marzo fino al 3 aprile. “Air France monitora la situazione in tempo reale e ha lavorato in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali e internazionali fin dall’apparizione dell`emergenza Covid-19”, spiega la compagnia, sottolineando di adattare “il suo programma di volo in base alla domanda” e per questo “a partire dal 14 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 incluso, Air France sospenderà i collegamenti verso tutte le sue destinazioni italiane”. Fino al 13 marzo, Air France effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia per consentire ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio.

Il governo del Kosovo ha sospeso i voli e i servizi di trasporto via autobus con Germania, Francia, Svizzera e Italia, per prevenire la diffusione del Coronavirus. Il Paese non ha finora registrato casi di infezione. “Sulla base delle raccomandazioni dell’Istituto nazionale di sanità pubblica del Kosovo, ho appena firmato l’ordine di annullare tutti i voli e i servizi di trasporto su strada per il Kosovo da Germania, Francia, Svizzera e Italia – ha scritto su Twitter il ministro delle Infrastrutture Lumir Abdixhiku – il Kosovo ha ancora 0 casi confermati di Covid19”.

L’Ambasciata d’Italia a Bangkok rende noto che la compagnia aerea Thai Airways ha sospeso i voli sulla tratta Milano-Bangkok dall’11 al 30 marzo, e sulla tratta Roma-Bangkok dal 15 al 29 marzo. Secondo quanto comunica la compagnia, i passeggeri possono cambiare biglietti e tratte aeree prima della data di volo indicata nel biglietto acquistato ed entro la data di validità del biglietto stesso o estendere la data di partenza in uno degli Uffici vendita della Thai entro il 15 dicembre 2020, nel qual caso la tariffa di cambio del biglietto non verrà applicata (secondo termini e condizioni da verificare con la Compagnia stessa).

La compagnia Kenya Airways ha annunciato la cancellazione dei voli da e per Roma e Ginevra come misura di prevenzione contro la diffusione della pandemia di Coronavirus. Lo rende noto in un comunicato la stessa compagnia, che si aggiunge cosi’ ad un lungo elenco di compagnie aeree in tutto il mondo che hanno sospeso voli o modificato i propri servizi in risposta alla pandemia. La misura segue quella con cui lo scorso 3 marzo le autorita’ keniote hanno sospeso tutti i voli diretti in Kenya da destinazioni del nord Italia, in particolare Verona e Milano. Il Kenya non ha al momento casi confermati di Coronavirus. Finora sono in tutto 135 i casi di contagio confermati in 12 i paesi africani, di cui otto nell’area sub-sahariana: Egitto (60), Algeria (20), Sudafrica (17), Tunisia (sette), Marocco (sei), Senegal (cinque), Camerun, Burkina Faso, Nigeria (due ciascuno), Togo, Repubblica democratica del Congo e Costa d’Avorio (uno ciascuno), per un totale di 119 casi confermati e tre morti (uno in Egitto, uno in Marocco e uno in Algeria).

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ipotizzato la possibilita’ di estendere o ridurre le restrizioni imposte sui viaggi dall’Europa: lo ha detto il presidente Usa parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, sottolineando come la decisione dipendera’ dall’evolversi della situazione legata alla diffusione del coronavirus. Nella notte Trump ha detto che per i prossimi 30 giorni gli Stati Uniti bloccheranno tutti gli ingressi di persone provenienti dall’Europa. La sua decisione entrera’ in vigore dal venerdi’ a mezzanotte e non coinvolgera’ le persone in arrivo dal Regno Unito, i cittadini statunitensi in Europa e le merci. “Dovevamo prendere una decisione e non volevamo perdere tempo”. Così Trump ha motivato la mancata consultazione con i leader Ue prima della decisione di chiudere gli ingressi negli Stati Uniti dall’Europa. La normalità dei collegamenti, ha detto ancora Trump parlando alla Casa Bianca, verrà ristabilita “molto velocemente quando (l’emergenza) finirà”. “Le conseguenze economiche” dello stop dei voli tra l’Europa e gli Stati Uniti deciso dal presidente statunitense Donald Trump “saranno gravi”. Lo scrive la Iata in una nota, commentando lo stop ai voli dall’Europa negli Usa per i prossimi 30 giorni. “I governi devono imporre le misure che ritengono necessarie per contenere il virus. E devono essere pienamente preparati a fornire supporto per respingere i danni economici che ciò causerà”, prosegue la Iata.