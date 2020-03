Coronavirus: cosa significa davvero il ricovero in terapia intensiva, “entrano soprattutto uomini, le donne meno colpite”

Emanuele Catena, direttore del reparto di rianimazione e anestesia dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista a SkyTg24 ha chiarito cosa comporta un ricovero per chi è stato contagiato dal Coronavirus: il ricovero in terapia intensiva “non è uno scherzo“, “significa essere intubati, connessi al ventilatore e mantenuti in coma farmacologico. Il decorso dura circa 10-15 giorni ed espone il paziente a tutte le complicanze a lungo termine“. Nel reparto di terapia intensiva del Sacco, ha aggiunto Catena, “entrano quasi esclusivamente adulti e anziani, soprattutto uomini, dato che le donne sono meno colpite. E sono pazienti molti critici“.