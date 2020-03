Coronavirus, esperta: in Italia una decina i bimbi con COVID-19

“Sono circa una decina i bambini in Italia con diagnosi di infezione delle vie aeree da COVID-19 e tendenzialmente presentano sintomi lievi o moderati, ma per la fascia pediatrica in questo periodo non mancano problematiche organizzative, soprattutto per i pazienti con malattie croniche“: lo afferma Susanna Esposito, ordinario di Pediatria e direttore della Clinica Pediatrica all’Universita’ di Parma. L’eta’ dei minori colpiti under 14 anni.

Le difficolta’ che i pediatri stanno incontrando nelle aree piu’ colpite dal contagio sono di tre tipi. “La prima e’ che nel momento in cui il bambino e’ ricoverato con malattia da COVID-19, per quanto sia evento non frequente, c’e’ il problema della sua assistenza in reparto, perche’ normalmente a contagiare i piu’ piccoli sono i genitori che in alcuni casi sono a loro volta ricoverati. Quindi e’ difficile trovare qualche familiare che possa stare con il bambino in reparto, considerato che si tende a evitare la presenza di nonni per ragioni di eta’“. “L’emergenza sta facendo rimandare tutte le visite non urgenti e rischiano di farne le spese i pazienti oncologici, gli immunodepressi e quelli con malattie croniche o rare, che vanno seguiti con continuita’, anche se non sono urgenti“. Infine, prosegue la presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici (WAidid), in “pediatria piu’ che in altre aree, sono carenti i dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri. Si da’, infatti, per scontato che i bimbi siano meno a rischio di contrarre l’infezione, ma i bambini vengono alle visite accompagnati da un genitore. Quindi in questo periodo questo ragionamento non ha piu’ senso“.