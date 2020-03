Coronavirus: i contagi in Germania sfondano quota mille, ma “i dati suonano strani. Solo un morto?”

Hanno sfondato quota mille e salgono a 1.112 i casi positivi di Coronavirus in Germania: lo ha confermato il ministero della Salute, il cui bollettino era fermo ieri a 902 positivi. Particolarmente colpito il distretto di Heinsberg, nel Nordreno-Vestfalia, con 484 casi, e sale vistosamente anche il bilancio della Baviera con 256 contagi. Segue il Baden- Wuerttemberg con 199.

A Berlino i positivi registrati sono 40.

“I dati” sul coronavirus in Germania “suonano un po’ strani: già il fatto che ci sia un morto su 1000 contagiati…“, dice ad Agora’ Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, professore di Igiene all’università di Pisa. Lopalco aggiunge di avere in generale il timore che ci sia qualcuno che sta “sottovalutando in maniera criminale questo rischio“.