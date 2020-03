Il Coronavirus e il messaggio della Madonna di Medjugorie del 17 settembre: “Ci saranno altre cose terribili”

Come da tradizione, attorno ad ogni catastrofe che si rispetti, ad ogni evento straordinario e ad ogni epidemia, si creano delle teorie tra le più disparate, che spaziano dal fatalismo, al complottismo, alla religione. E proprio quest’ultima, la religione, è al centro di alcune considerazioni fatte sul Coronavirus dall’emittente cattolica Radio Maria, e in particolare da Padre Livio Fanzaga. Il virus proveniente dalla Cina viene descritto come una delle piaghe inviate da Dio sugli uomini per convertirli. Il sacerdote comasco sembra aver pochi dubbi sull’origine della «pandemia che si è abbattuta sulla umanità»: sarebbe un avvertimento che arriva dalla Madonna di Medjugorie, tra l’altro veicolato attraverso i veggenti in uno dei messaggi che periodicamente la vergine darebbe a questi ‘prescelti’.

L’epidemia di Coronavirus viene indicata da Padre Livio come invito alla conversione e ritorno al sacro, e viene paragonata a quelle raccontate dal Manzoni, nel 1600, o ancora alla peste nera descritta da Boccaccio nell’alto Medio Evo, o alla Spagnola che si abbatté sull’Europa ai primi del ‘900. «La natura è ormai ostile a noi e con il Coronavirus abbiamo aperto gli occhi, perché è arrivato in un momento propizio, basta ascoltare il messaggio della Madonna di Medjugorie dato a Ivan il 17 settembre, nel quale afferma che si sta realizzando il periodo di Satana». L’epidemia dunque, secondo il sacerdote, sarebbe una punizione divina, un avvertimento per indicare ai fedeli che è il momento di ritornare alla via maestra.

Per avallare la sua tesi Padre Livio spiega come non sia un caso che la pandemia sia iniziata in Cina, dove le persecuzioni anticristiane sono secolari. E non è un caso nemmeno che ne sia stata così tanto colpita l’Italia, dove il secolarismo sta cancellando le radici cattoliche della nazione, relegando in un angolo il sacro. «Si tratta di un ammonimento che ci dice che vi vuole poco per metterci in ginocchio» e che «bisogna tenere sempre in mano la corona del rosario. Il tempo dei segreti si avvicina e ci saranno cose terribili, come guerre, epidemie, sconvolgimenti della natura».

Teorie religiose, miste a fatalismo, misto a paura. Un mix un po’ pericoloso che, con tutto il rispetto per la religione, potrebbe distogliere l’attenzione dalla reale priorità: contenere l’epidemia con ogni mezzo possibile e scientificamente valido.