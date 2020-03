Coronavirus in USA: minorenne morto in California, “caso complesso”

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha reso noto che tra le 3 vittime di ieri del Coronavirus, vi è anche un ragazzo di Lancaster, città a nord di Los Angeles, indicato come “minore di diciotto anni“: il decesso del primo minorenne negli USA sarebbe però legata anche a “qualcos’altro“, affermano dirigenti sanitari della contea di Los Angeles.

Lo stesso governatore, poche ore dopo, in un video, ha fornito altri particolari: “Sebbene i primi test hanno indicato una positivita’ al covid-19, il caso e’ complesso. Potrebbero esserci altre spiegazioni per questo decesso“. Il caso verra’ esaminato dai ricercatori dei centri federali sanitari che hanno avviato esami di laboratorio. Il sindaco di Lancaster, Rex Parris, ha spiegato che il ragazzo ha avuto uno “shock setticemico“, in reazione a un’infezione, che ha provocato un grave abbassamento della pressione sanguigna e danni agli organi, ma che “non aveva altre patologie“.