Gismondo: “Non voglio sminuire il coronavirus”, ma “l’influenza ha fatto registrare 5 milioni di casi e 300 morti”

“A livello mondiale conosciamo i casi della Cina che ci hanno molto spaventato. Ad oggi in Italia abbiamo 1049 casi, in Lombardia sono 615 i positivi, 256 ricoverati e 80 in terapia intensiva. Ma se facciamo un paragone con l’influenza vediamo che ci sono già stati 5 milioni di casi, il 9% popolazione, con 300 decessi collegati all’influenza. Non voglio sminuire il coronavirus ma la sua problematica rimane appena superiore al’influenza stagionale“: lo ha affermato Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di SkyTg24. “E’ l’organizzazione sanitaria, ovvero in poco tempo tanti casi, ha preoccupare. Non è una pandemia ma occorre rispondere in un periodo molto breve a tanti ricoveri in terapia intensiva“.