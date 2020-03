“Pregate per la Cina perché da lì arriveranno nuove malattie e batteri sconosciuti”: la profezia della Madonna di Trevignano Romano

Le dichiarazioni fatte da Padre Livio Fanzaga in merito al Coronavirus e al messaggio dello scorso settembre che la Madonna di Medjugorje avrebbe riportato al veggente Ivan stanno suscitando non poco clamore. Il mondo, come accade in questi casi, si è diviso in due schiere: razionali e agnostici da una parte, fedeli e credenti dall’altra. In questo contesto si sta ponendo l’accento anche su un altro fatto legato alla religione e che, secondo i sostenitori della teoria del Coronavirus come ‘punizione’ per gli esseri umani, deporrebbe a loro favore. Una recente profezia, risalente al 28 settembre 2019, parlerebbe proprio di un misterioso virus proveniente dalla Cina.

Anche questa volta la messaggera divina è la Madonna, che appare periodicamente a Trevignano Romano. Leggere oggi il testo di quel messaggio, ad onor del vero, mette i brividi: “Amati figli miei, grazie per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. Pregate, pregate, pregate per la pace e per ciò che vi attende. Pregate per la Cina perché da lì arriveranno le nuove malattie, tutto già pronto per influenzare l’aria da batteri sconosciuti. Pregate per la Russia perché la guerra e prossima. Pregate per l’America, ormai è in grande declino. Pregate per la Chiesa, perché i combattenti stanno arrivando e l’attacco sarà disastroso, non lasciatevi plagiare dai lupi travestiti da agnelli, tutto, presto avrà una grande svolta. Guardate il cielo, vedrete i segni della fine dei tempi. Io sarò con voi fino alla fine della preghiera. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, Amen”.

Si tratta, come detto già in altre occasioni, di opinioni di assoluto rispetto, opinioni religiose e che in questa chiave dovrebbero essere lette. L’epidemia che in questi giorni sta colpendo l’Italia, partita dalla Cina pochi mesi fa, è seria e necessita di serie misure di contenimento. La preghiera, dunque, ben venga per tutti coloro che ne sentono la necessità e che la ritengono propedeutica all’azione umana, ma in momenti come questi è la scienza il baluardo imprescindibile a cui guardare per affrontare e superare la crisi, uscendone più forti e consapevoli di prima.