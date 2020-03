Previsioni Meteo Toscana: domani ancora neve a quote collinari e forti venti

Ecco le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma.

Domani, giovedì 26 marzo

Coperto con deboli precipitazioni sparse, in estensione dalle province meridionali ed orientali a gran parte della regione; i fenomeni saranno piu’ frequenti sulle zone appenniniche e su quelle meridionali. Neve inizialmente a quote collinari (300-500 metri) ma in graduale risalita di quota sul centro-sud nel corso del pomeriggio e in serata. Venti: moderati o forti da nord nord-est. Mari: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo, su valori ben al di sotto delle medie.

Venerdì 27 marzo

Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse sui settori appenninici, solo occasionali sulle altre zone. Neve oltre 1200-1400 metri di quota. Venti: moderati o forti da nord-est in graduale attenuazione dalla sera. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: in aumento.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato 28 marzo: parzialmente nuvoloso con addensamenti piu’ compatti nel pomeriggio. Venti: deboli da nord, nord-est. Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo. Temperature: in ulteriore aumento.

Domenica 29: parzialmente nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.