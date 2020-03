Spazio: prestigioso premio assegnato allo scienziato a capo di LISA Pathfinder

Il Professor Stefano Vitale , Referente Scientifico di LISA Pathfinder dell’ESA ed attualmente presidente del Comitato del Programma Scientifico dell’ESA, è stato onorato della Medaglia 2020 Tycho Brahe per aver guidato l’ambiziosa missione che ha dimostrato la tecnologia per rilevare onde gravitazionali dallo spazio.

Il premio annuale viene assegnato dalla Società Astronomica Europea dal 2008 come riconoscimento allo “sviluppo o diffusione di strumenti europei e importanti scoperte basate in gran parte su tali strumenti”.

Professore di Fisica all’Università di Trento, Stefano Vitale si unisce ad un prestigioso elenco di vincitori che hanno superato i confini della ricerca contemporanea in scienze dello spazio e dell’astronomia in tutta Europa.

LISA Pathfinder è stato progettato per testare la straordinaria tecnologia necessaria per osservare le onde gravitazionali dallo spazio. Anticipate dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein nel 1915, queste increspature nel tessuto dello spaziotempo furono osservate per la prima volta nel 2015 utilizzando rilevatori basati a terra, portando ad una impressionante crescita del nuovo fiorente settore dell’astronomia delle onde gravitazionali negli ultimi cinque anni.

Nel frattempo, LISA Pathfinder – lanciato a dicembre 2015 e operativo tra marzo 2016 e giugno 2017 – ha spianato la strada per future missioni testando in volo il concetto di rilevamento delle onde gravitazionali dallo spazio con una precisione molto superiore a quanto originariamente richiesto.