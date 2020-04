Coronavirus, il “caso Svezia”: “Il nostro approccio ha funzionato, immunità al 20% a Stoccolma”

Il “caso Svezia” è ormai oggetto di discussione dall’inizio della pandemia di Coronavirus: nonostante il Paese abbia registrato più contagi e decessi degli altri Paesi scandinavi – 2.021 morti e 16.755 contagi al momento – il governo non ha imposto misure di isolamento e distanziamento drastiche.

Anders Tegnell, eminente epidemiologo svedese, ritiene che la decisione del suo Paese di non imporre regole severe di lockdown “ha funzionato per alcuni aspetti perché il nostro sistema sanitario è stato in grado di gestire” l’epidemia. L’esperto ha dichiarato alla BBC che almeno la metà dei decessi è stata registrata nelle case di cura e “non ci è così chiaro se il lockdown lo avrebbe evitato o meno“. La decisione di non imporre restrizioni dure inoltre ha portato a un livello di immunità pari al 20% nella capitale Stoccolma, “quindi possiamo sperare che questo ci aiuterà nel lungo periodo“.