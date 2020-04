Coronavirus, Di Maio: “Arrivate 50 milioni di mascherine, l’Europa deve capire che siamo in una crisi senza precedenti”

“Dal primo momento, con gli ambasciatori e i consolati in tutto il mondo, stiamo reperendo mascherine e ventilatori per aiutare i nostri medici e i nostri infermieri. Ad oggi sono arrivate 50 milioni di mascherine. La distribuzione non compete al ministero degli Esteri. Ma abbiamo chiesto che a distribuire fosse l’esercito e da tre giorni i nostri militari stanno portando mascherine in tutta Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg5. “Non riesco a capire come si possa fare polemica in questo momento quando stiamo contando i morti” per il coronavirus, ha aggiunto il ministro rispondendo a una domanda sulle polemiche tra maggioranza e opposizione in merito all’emergenza.

“Devono capire che siamo in una crisi senza precedenti. Noi abbiamo detto chiaramente all’Unione europea che spenderemo tutti i soldi che servono per aiutare imprese, lavoratori, giovani e meno giovani. E deve essere chiaro che non esiste l’Unione europea senza l’Italia”, ha aggiunto Di Maio sulle scuse della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per le sue dichiarazioni.