Coronavirus, Sabato di sole a Milano e in tanti vanno a passeggiare e giocare in strada

Una giornata di sole e di primavera come quella di oggi a Milano ha invitato tanti ad uscire di casa con cane o senza, per una corsetta o a fare la spesa nonostante i divieti per evitare il contagio da Coronavirus. Gente in darsena ma non solo. Bastava fare un giro per incontrare un paio di ragazzini sudati che non hanno nemmeno provato a nascondere il pallone da calcio in uno zaino, o incontrare una ordinata ma lunga fila anche ai piccoli supermercati che sono normalmente vuoti o persino in edicola nelle zone vicine al centro. Motivo per cui da piu’ voci si e’ alzata la richiesta di stare a casa e in contemporanea quella di avere piu’ controlli.