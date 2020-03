Chi è Jean Macnamara, scienziata e “madre” del vaccino contro la poliomielite

Dame Annie Jean Macnamara è stata un medico e scienziata australiana, nata a Beechworth il 1° aprile 1899: oggi avrebbe compiuto 121 anni. Doodle ha deciso di celebrarla con un bellissimo doodle voluto per ricordare il suo straordinario contributo alla salute infantile tanto che nel 1935 è stata premiata con l’onoreficenza di “Dame Commander of the Order of the British Empire”.

Jean Macnamara ha dedicato la sua vita di ricercatrice instancabile per comprendere e trattare meglio varie forme di paralisi, come la poliomielite, e il suo lavoro ha contribuito allo sviluppo del vaccino anti poliomelite nel 1955.

La dott.ssa Macnamara si era laureata in medicina nel 1925, mentre un’epidemia di poliomielite colpiva Melbourne. Così ha iniziato a lavorare sul trattamento di quel terribile virus che colpiva in modo particolare i bambini.

Alta appena 152cm, ha dimostrato uno spirito straordinario sin da adolescente quando diceva di voler “essere di qualche utilità nel mondo”. Nella sua vita, Annie Jean Macnamara ha avuto un ruolo importante nell’introduzione della mixomatosi per controllare le pestilenze dei conigli, riducendo al minimo danno ambientale in tutta l’Australia