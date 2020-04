Scia di punti luminosi nel cielo: stasera nuovo passaggio dei satelliti Starlink sull’Italia, dove e quando vederli [INFO]

Anche questa sera, il cielo notturno sarà illuminato da un trenino di puntini luminosi. Già nelle scorse sere, questi avvistamenti avevano destato stupore e in alcuni casi anche timore tra le persone che li avevano osservati. In realtà, il fenomeno, curioso e affascinante, è dovuto al passaggio dei satelliti Starlink della megacostellazione a cui sta lavorando SpaceX, compagnia spaziale di Elon Musk.

Questa sera, il Nord Italia avrà le migliori condizioni di visibilità per godere di nuovo del passaggio dei satelliti. L’appuntamento è per le ore 22: per osservare il passaggio, che durerà intorno ai 4 minuti, bisognerà guardare da nordovest a ovest. Anche in Sardegna sarà possibile seguire i satelliti, ma qui le condizioni di visibilità saranno più scarse. L’appuntamento è sempre per le ore 22: bisognerà guardare da nordovest a nord per osservare il passaggio che durerà circa 3 minuti.

Cosa sono i satelliti Starlink

Starlink è il nome della rete di satelliti che la compagnia SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per fornire internet a basso costo in località remote. Anche se SpaceX spera di avere fino a 12.000 satelliti in questa megacostellazione, le dimensioni e la portata del progetto hanno turbato gli astronomi, che temono che gli oggetti luminosi in orbita interferiscano con le osservazioni dell’universo.

Invece che inviare segnali internet attraverso cavi elettrici, l’internet via satellite funziona trasportando le informazioni attraverso il vuoto dello spazio, dove viaggiano il 47% più veloce rispetto ai cavi in fibra ottica. L’attuale internet via satellite funziona utilizzando un grande velivolo che orbita 35.786km sopra un particolare punto della Terra. Ma a questa distanza, ci sono importanti ritardi nel ricevere e inviare dati. Essendo più vicini alla Terra e costituendo una rete insieme, i satelliti Starlink hanno lo scopo di trasportare grandi quantità di informazioni rapidamente in qualsiasi punto della Terra, persino sugli oceani e nelle località estremamente difficili da raggiungere. Musk ha affermato che i satelliti Starlink saranno in grado di fornire una moderata copertura quando circa 800 satelliti saranno operativi. Al momento, i satelliti messi in orbita per la costellazione sono 420.

Ostacolo alle osservazioni

La luminosità dei satelliti è stata una sorpresa per tutti, persino per la stessa SpaceX e per la comunità astronomica. Gli astronomi, infatti, hanno espresso molte preoccupazioni per le future immagini di telescopi molto sensibili mentre i radioastronomi temono l’interferenza delle antenne radio di Starlink. SpaceX ha affermato che lavorerà con le organizzazioni e le agenzie spaziali per mitigare gli effetti della sua megacostellazione. La compagnia ha tentato di porre rimedio alle preoccupazioni degli astronomi sugli effetti dei suoi satelliti nel cielo notturno. Così in uno dei due gruppi lanciato a gennaio 2020, un satellite, chiamato DarkSat, è stato dipinto con una verniciatura sperimentale parzialmente nera per ridurre la sua luminosità.