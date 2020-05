“All systems go”: confermato per oggi il lancio della Crew Dragon

SpaceX conferma per oggi il lancio della Crew Dragon con a bordo due astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, anche se resta una probabilità del 50% di un nuovo annullamento a causa delle condizioni meteo.

“Oggi andiamo avanti con il lancio. Le sfide meteorologiche rimangono con una probabilità del 50% di cancellazione“, ha twittato l’amministratore della NASA Jim Bridenstine.

Il decollo è programmato per le 15:22 (ora locale, le 21:22 in Italia) dal Kennedy Space Center in Florida.

Si tratta di un volo di prova, che però segnerà una pietra miliare.

L’ultimo viaggio tra le stelle con partenza dagli USA risale all’8 luglio 2011 quando lo Space Shuttle Atlantis chiuse un capitolo durato oltre 29 anni. E’ la prima missione NASA della storia che vede partecipare un privato (SpaceX) e la prima, dal 1982, con due soli astronauti.

Il lancio avverrà dalla storica Pad 39A da dove sono decollate le missioni Apollo e gli Space Shuttle.

A bordo della capsula saliranno due veterani: Bob Behnken, 49 anni, ingegnere meccanico alla NASA dal 2000, e Doug Hurley, 53 anni, membro di due missioni con lo Shuttle, ora pilota della Crew Dragon.

La capsula viaggerà a una velocità di 27mila km/h: sarà il computer di bordo a gestire l’avvicinamento e l’attracco alla ISS.

