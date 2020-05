Non c’è tregua per Milano: allarme bomba al Pirellone, evacuata la sede del Consiglio regionale della Lombardia

Dopo il Coronavirus, dopo il forte maltempo, le ‘piaghe’ per Milano non sono finite: fonti interne a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, confermano la notizia di un presunto allarme bomba annunciato con una telefonata anonima arrivata oggi pomeriggio. Si tratterebbe di una chiamata a scopo intimidatorio ma sono attualmente in corso le verifiche all’interno del grattacielo conosciuto come Pirellone da parte di due artificieri con cani addestrati. Subito dopo la telefonata, l’edificio è stato evacuato e tutti i dipendenti sono stati messi in sicurezza.

AGGIORNAMENTO:

Era un falso allarme e non si è trattato di una telefonata, come inizialmente riferito. A seguito di interventi di sanificazione sono stati rinvenuti barattoli sospetti nell’armadietto di un dipendente. Il ritrovamento ha reso necessaria l’attivazione delle procedure previste, il Pirellone è stato evacuato e sono intervenuti sul posto gli artificieri. A seguito delle verifiche effettuate, l’allarme si è rivelato infondato.