Astronomia: il “Green Flash” catturato da una maestra ragusana è la FOTO del giorno scelta dalla NASA

La foto astronomica del giorno scelta dalla NASA (APOD, Astronomy Picture of the Day) è uno scatto mozzafiato della maestra ragusana Marcella Giulia Pace.

L’immagine ritrae il “Green Flash“, causato da una rifrazione dei raggi solari attraverso l’atmosfera.

La NASA ha premiato le foto scattate in Sicilia a Marina di Ragusa il 18 marzo (Sole), a Modica l’8 maggio (Luna) e il 24 maggio 2020, in occasione della congiunzione di Venere e Mercurio.

Maestra e astrofotografa, Marcella Giulia Pace è socia UAI (Unione Astrofili Italiana), e membro del gruppo “Pictores Caeli”, gruppo di astrofotografi.