Bimbo precipitato dalle scale a scuola, due maestre e una bidella “causarono la morte”: chiusa l’indagine

Lo scorso 18 ottobre, un bimbo di 6 anni e’ precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli, a Milano, morendo in ospedale pochi giorni dopo. Il piccolo era salito su una sedia girevole con rotelle ed era precipitato per circa 10 metri. Nell’avviso di conclusione indagini firmato dal pm Maria Letizia Mocciaro, si legge che le due maestre e la bidella accusate di omicidio colposo “hanno cagionato la morte del bambino” “per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme”.