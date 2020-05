Cornavirus, Bergamo come Milano: assembramenti e passeggiate in strade strette nella regione più colpita dall’epidemia

Complice il bel tempo, migliaia di persone si sono accalcate lungo le vie strette di Bergamo alta dove si sono registrate lunghe code alle gelaterie e decine di gruppi di amici fuori dai bar, dopo il lock-down dovuto al Coronavirus. Piazza Pontida sabato pomeriggio si è riempita soprattutto di giovani. La maggior parte hanno passeggiato con le mascherine, ma in tanti ne erano sprovvisti. Un po’ come è accaduto sui navigli di Milano la scorsa settimana. In Piazza Vecchia erano anche presenti due pattuglie della Polizia locale e c’erano gli agenti a piedi per evitare gli assembramenti. La Lombardia, regione italiana più colpita dall’epidemia, si dimostra nuovamente indisciplinata e irrispettosa nei confronti dei suoi stessi morti per Coronavirus.