Coronavirus, Sala: “Questo governo ha il compito più difficile dal dopoguerra, dobbiamo mettere mano al tema ambiente”

“Milano deve restare una città con una profonda vocazione internazionale. Tutte le principali città del mondo stanno andando verso una trasformazione ambientale e di questa necessità vorrei convincere i cittadini. Siamo veramente vicini al bivio. O torniamo al passato, privilegiando l’idea di città chiusa e provinciale. Oppure, con coraggio, possiamo mettere mano al tema dell’ambiente, che per Milano è cruciale. E io mi schiero senza se e senza ma per questa seconda possibilità“: lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un’intervista a Repubblica.

“Non voglio essere sgarbato nei confronti dei singoli ministri, ma tutti concordiamo sul fatto che questo governo ha il compito più difficile dal dopoguerra“. “Bene, una parte dei ministri non è stata nominata per una comprovata esperienza specifica del settore di cui si occupa, o per una lunga esperienza politica. Perché parliamo sempre di meritocrazia e poi accettiamo che i ministeri non siano guidati dai più competenti? Mi permetto di dire ‘Guardiamo Milano’. Qui tutti gli ultimi sindaci della città avevano accumulato esperienze significative. Non sto parlando di girare le carte, ciò che ritengo è che il presidente del Consiglio dovrebbe chiamare intorno a sé i più bravi e capaci. Serve un governo di competenti, tecnici o politici, poco cambia“.