Giornata mondiale della Diversità culturale per il Dialogo e lo Sviluppo: l’approccio multidisciplinare ci aiuta a comprendere e affrontare le sfide globali

La forza della Diversità nelle sue varie forme e l’arricchimento di cui una società Inclusiva può beneficiare sintetizzano l’obiettivo del webinar in diretta streaming per il 20 maggio sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Porteranno la loro esperienza e il loro contributo Luigi Amodio, direttore Science Centre, Citta della Scienza, Napoli, Luca Barbarossa, cantautore, Ilaria Capua, direttore, One Health Center of Excellence, Università della Florida, Simonetta Cheli, capo Ufficio Strategia, Programmi e Coordinamento, Direzione dei programmi di Osservazione della Terra, Agenzia Spaziale Europea (ESA), Simonetta Di Pippo, Direttore, Ufficio per gli affari dello spazio extra-atmosferico, UNOOSA, Nazioni Unite e Giulia Veronesi, Professore Associato e Direttore del programma di chirurgia toracica robotica, Università Vita e Salute Ospedale San Raffaele Milano, riporta un comunicato stampa dell’ASI.

L’incontrò sarà preceduto da una introduzione del Presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia e sarà moderato dall’astrofisica Fiorella Coliolo dell’Unità Tecnica di Presidenza ASI.

L’evento è parte integrante della strategia dell’ASI focalizzata a incidere anche su un modello socio-culturale, oltre che tecnologico/scientifico e economico, ponendosi l’obiettivo di contribuire ad una crescita della società che vede la formazione e la diversità quali strumenti di una cultura inclusiva.

L’approccio multidisciplinare ci aiuta a comprendere e affrontare le sfide globali, ed è fondamentale continuare a promuovere la diversità e l’inclusione (D&I) nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite…. affinché “Nessuno sia lasciato indietro”, conclude il comunicato.

Progetto a cura di: Vittorio Cotronei e Fiorella Coliolo – Unità Tecnica di Presidenza ASI.