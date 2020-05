Le temperature pazze di oggi al Sud: +40°C a Palermo, +36°C a Foggia e +35°C a Cosenza, ma anche +25°C a Catania e +23°C a Reggio Calabria!

Previsioni rispettate e aspettative non disattese: la giornata di oggi, Giovedì 14 Maggio 2020, ha fatto registrare le temperature più alte della storia d’Italia nel mese di Maggio. Per la prima volta nella storia di Maggio sono stati raggiunti e superati i +40°C a Palermo. Oggi la colonnina di mercurio ha superato i +40°C in 4 località della Sicilia, e li ha sfiorati in molte altre non solo siciliane ma anche calabresi.

Di seguito tutti i dati odierni:

Le temperature massime più elevate di oggi in Sicilia:

+40,3°C a Palermo Osservatorio Astronomico

+40,3°C a Patti

+40,2°C a Misilmeri

+40,1°C a Capaci

+39,9°C a Patti

+39,6°C a Cefalù

+39,4°C a Carini

+39,4°C a Palermo via Guido Jung

+39,3°C a Palermo Piazza Europa

+38,3°C a Terme Vigliatore

+39,2°C a Palermo – Liceo Meli

+39,0°C a Falcone

+38,7°C a Terme Vigliatore

+38,2°C a Partinico

+37,7°C a Barcellona Pozzo di Gotto

+37,6°C a Piraino

Le temperature massime più elevate di oggi in Calabria

+39,9°C ad Oppido Mamertina

+38,1°C a Luzzi

+37,5°C a Torano Castello

+36,9°C a Bisignano

+36,8°C a Santa Cristina d’Aspromonte

+36,2°C a Belvedere Marittimo

+35,8°C a Rende

+35,2°C a Cropalati

+34,9°C a Cosenza

+34,8°C a Paola

+34,7°C a Tropea

Le temperature massime più elevate di oggi in Puglia

+36,0°C a Foggia

+34,5°C a Barletta

+33,2°C a Bisceglie

+31,3°C a Brindisi

+31,1°C a Lecce

Ma il caldo di oggi non è stato omogeneo in tutto il Sud: sulla fascia jonica, dal Salento alla Sicilia, ha fatto molto più fresco, in alcuni casi con quasi venti gradi in meno rispetto a Palermo, perchè le correnti di scirocco provenienti dal mare hanno mantenuto l’aria molto più umida limitando il rialzo della temperatura, che invece è schizzata verso l’alto nelle aree sottovento in cui s’è attivato l’effetto favonio. Così si spiegano i grandi sbalzi termici odierni con città come Reggio Calabria, Messina, Catania e Crotone che non hanno avuto il caldo di Palermo, Cosenza o Foggia rimanendo su oltre dieci gradi in meno.

Le temperature massime più basse di oggi al Sud Italia

+26,7°C a Lentini

+25,9°C a Roseto Capo Spulico

+25,6°C a Messina

+25,4°C a Pachino

+25,3°C a Catania

+25,3°C a Crotone

+25,1°C a Bovalino

+25,1°C a Spongano

+24,9°C a Motta San Giovanni

+24,6°C a Catanzaro

+24,0°C a Isola di Capo Rizzuto

+23,5°C a San Mauro Marchesato

+23,4°C a Chiaravalle Centrale

+23,2°C a Reggio Calabria

+23,1°C a Monasterace

+23,1°C a Santa Cesarea Terme

+22,6°C a Castrignano del Capo

+21,2°C a Fiumedinisi

Attenzione che non è finita qui! Domani, Venerdì 15 Maggio, le temperature saranno ancora più elevate su tutta la Sicilia centrale e nelle zone interne dell’isola, con un aumento anche sulla fascia jonica. E continuerà a fare molto caldo anche nel weekend, tra Sabato e Domenica.