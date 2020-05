Stazione Spaziale: il cargo Cygnus ha lasciato la ISS, ora inizia una nuova missione

Il cargo Cygnus ha lasciato la Stazione Spaziale e ora si prepara a rilasciare due mini-satelliti e attivare un esperimento.

Chiamato Robert Lawrence Jr. in onore del primo afroamericano selezionato come astronauta negli USA, il cargo era arrivato sulla ISS il 18 febbraio ed aveva consegnato 3,4 tonnellate di materiali: durante gli 83 giorni in cui il veicolo è stato agganciato alla Stazione, gli astronauti scaricato i materiali e hanno caricato il modulo pressurizzato di rifiuti.

Ora, dopo il distacco, Cygnus cambierà la sua orbita per posizionarsi a una distanza di sicurezza per dare il via ad un’altra missione: dovrà rilasciare una coppia di satelliti CubeSat che aiuteranno a migliorare le tecniche di comunicazione e i sistemi di mappatura Gps e attiverà un esperimento di combustione della NASA, Sapphire, che indagherà su come le fiamme si propagano in microgravità.

Al termine della missione i controllori a terra invieranno i comandi per il rientro controllato del cargo sull’Oceano Pacifico meridionale, in programma il 29 maggio.