“Carla, 100 anni e due pandemie”, il sindaco le consegna di persona una mascherina: “Con questa, vado subito a fare la spesa al supermercato”

Paolo Micheli, primo cittadino di Segrate, città in provincia di Milano, aveva già dimostrato l’affetto e l’interesse nei confronti dei suoi cittadini quando aveva consegnato dei fiori alla signora Pierina per il suo 100° compleanno e quando ha raccontato la sua vittoria contro il coronavirus, descrivendola come “l’anima di Segrate” e una “guida” per tutta la città. Ora Micheli racconta la storia di un’altra centenaria segratese, Carla.

“Quando ha saputo della distribuzione ed è scesa alla casella delle lettere per ritirare le sue mascherine portate dai volontari del Comune, Carla ha avuto una brutta sorpresa: erano scomparse, probabilmente rubate. Un fatto purtroppo accaduto ad altri cittadini segratesi, per fortuna non molti. Avendo previsto questo tipo di situazioni, abbiamo sempre consegnato in breve tempo le mascherine nuove ai malcapitati, con un servizio espresso fatto… in bicicletta!

La signora Carla ci ha informati dell’accaduto solo questa settimana e sono quindi andato di persona a trovarla a Milano 2 per una riconsegna davvero speciale. La signora Carla infatti è nata nel 1920 e tra pochi giorni entrerà a fare parte della squadretta dei centenari segratesi. Come i suoi coetanei, Carla di pandemie ne sa sicuramente molto più di noi essendo passata indenne anche negli ultimi strascichi della temibile Influenza Spagnola che a cavallo del 1920 causò milioni di morti in tutto il mondo, soprattutto nelle nazioni, come l’Italia, già martoriate dalla Prima Guerra Mondiale.

Carla ha ancora l’energia di una ragazzina. Mi ha accolto con grande affetto e calore e mi ha raccontato che non la spaventa nulla e che adora ancora fare passeggiate assieme a una sua giovane amica di 89 anni! Segratese da cinquant’anni, Carla è una vera forza della natura. Consegnata la mascherina l’ha subito indossata commossa: “Con questa vado immediatamente a fare la spesa al supermercato. Mascherina e guanti, la protezione è fondamentale e io non voglio certo ammalarmi“. Parole sagge che non possiamo che condividere”, ha scritto in un post su Facebook Micheli, condividendo la foto in evidenza, proprio insieme a Carla.