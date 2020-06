Caso rarissimo a Tuscania, mula partorisce puledro: si chiama Quarantena [VIDEO]

Una mula fecondata da un asino Amiatino ha dato alla luce un puledro maschio nella zona di Tuscania (Viterbo): per comprendere come sia stato possibile, i ricercatori Stefano Capomaccio, genetista del Centro di ricerca del cavallo sportivo, e Maurizio Monaci, ginecologo del dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, hanno avviato uno studio.

“Si tratta di un fenomeno molto raro perché il mulo è la prole ibrida tra una cavalla e un asino e dovrebbe essere sterile, ma non in questo caso,” ha affermato Monaci.

“Un cavallo ha 64 cromosomi e un asino ne ha 62, quindi un mulo rimane con 63, un numero irregolare che non può essere diviso in coppie: ciò dovrebbe impedire a un mulo di riprodursi,” ha precisato Capomaccio.

Il lieto evento è avvenuto il 17 aprile, durante l’emergenza Coronavirus, nella Fattoria di Redelmo e Luca Mattioli: da quel giorno la mula Tuona e il puledro Quarantena sono diventati molto popolari.