Maltempo, incredibile grandinata “mistica” in Veneto: pezzi di ghiaccio a forma di croci sulla pedemontana del Grappa [FOTO]

Una violentissima grandinata sta colpendo il Veneto, sulla pedemontana del Grappa tra le province di Treviso e Vicenza. Negli ultimi minuti sono caduti 30mm di pioggia e grandine a Vidor, 23mm a Nove, 22mm a Valdobbiadene, 20mm a Bassano del Grappa, 14mm a Fonte. Un particolare che ha stupito la popolazione, la forma dei pezzi di ghiaccio che sono caduti al suolo molto grandi, a forma di croci. Ecco perchè in molti postano le foto sui social parlando di “grandine mistica”, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore su tutto il Nord. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: