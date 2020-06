Incendi, Canadair in azione in Sardegna e Sicilia: vasto rogo devasta 20 ettari a Nurri, costone in fiamme a Scicli [FOTO]

Le alte temperature e il vento stanno alimentando diversi roghi in Sardegna. I vigili del fuoco con l’ausilio di un canadair e due elicotteri e con la collaborazione degli uomini del Corpo forestale stanno intervenendo a Nurri, nel sud dell’Isola, per arginare un vasto incendio boschivo che si e’ sviluppato in localita’ Nebidera. Il fronte dell’incendio ha coinvolto finora 20 ettari di vegetazione e sterpaglie. Incendi si sono sviluppati questa mattina anche a Bosa, nell’oristanese, a Serri e Suelli, nel Sud Sardegna, e a Gairo, nel nuorese. Per spegnerli le squadre a terra hanno chiesto l’intervento di un elicottero della flotta regionale.

Canadair in azione anche a Scicli, in Sicilia, in una zona impervia difficilmente raggiungibile con mezzi di terra a causa di un incendio si sta propagando dalla mattina di oggi in un’area che comprende la cosiddetta collina Imbastita a contrada Zagarone. E’ stato attivato il Centro operativo comunale per fronteggiare emergenza. Sul posto anche il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, il caposettore protezione civile, Andrea Pisani, oltre al personale dei vigili del fuoco, gli uomini del corpo Forestale, gli agenti della Polizia municipale.