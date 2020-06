Un incendio di vegetazione e macchia mediterranea è divampato nel Catanese , in zona Adrano. Sul posto squadre del corpo forestale e un Canadair. Al momenti non si segnalano centri abitati direttamente minacciati dalle fiamme.

Incendi in Sicilia: vegetazione in fiamme ad Adrano, Canadair in azione

Un incendio di vegetazione e macchia mediterranea è divampato nel Catanese, in zona Adrano.…

