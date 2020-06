Maltempo, Festa della Repubblica con violenti temporali pomeridiani al Nord: le zone più colpite

Acceso pomeriggio temporalesco, oggi, su alcune aree del Nord, anche con estensione oltre le previsioni dei modelli. Una circolazione settentrionale ancora fresca alle quote medie, a dire il vero meno instabile che nei giorni precedenti, ma in interazione con bassi strati decisamente più caldi nella giornata odierna, sia per maggiore insolazione che per termica proprio più calda, ha innescato una veemente azione ascensionale con sviluppo in intense celle temporalesche, soprattutto su alta Lombardia, sul basso Veneto, sul Reggiano centro meridionale, anche localmente sul Bolognese. Temporali forti tra Lecco, Bergamo, Brianza, anche a carattere di nubifragio tra Seregno, Desio, Baranzate, Sesto San Giovanni, Monza, Cologno monzese, ora in direzione di Milano. Grandinate sulla Bergamasca. Fenomeni spesso violenti con allagamenti lampo per quantitativi di acqua anche nell’ordine di 40/50/60 mm in unità di tempo ridotta. Temporali più tardi in direzione del Pavese e bassa Lombardia, anche se via via più deboli. Altra area temporalesca su basso Veneto, area Legnano, Montagnana, Panso, Lentina, anche qui forti localmente e temporali forti anche sul Bolognese, tra San Giovanni di Persiceto, Quattro Torri, Osteria Nuova, Anzola dell’Emilia e ancora su Sud Reggiano, ora forti tra Vadriano, Montecastagneto, Castelnuovo dei Monti.

Attività temporalesca, ma più irregolare, su Ovest Torinese, localmente su area Biella, qualche rovescio o temporale dal reggiano verso il Lucchese, alta Toscana. Locali temporali sparsi su area Moltepulciano, sull’Umbria, area Spoleto, settori a Sud di Terni e verso parte del Viterbese, Reatino, ma qui decisamente più isolati. Qualche rovescio nel tardo pomeriggio sulla Venezia Giulia, tempo stabile e soleggiato altrove, con clima più caldo, oggi, e massime che hanno raggiunto anche i +31/+32°C tra Emilia Romagna e basso Veneto.