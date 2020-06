Maltempo Lombardia, nubifragi nella Bergamasca: 101mm a Mozzo, strade allagate e alberi caduti a Nembro [FOTO]

Forti temporali hanno sferzato la provincia di Bergamo nella notte e dalle prime luci dell’alba hanno causato numerosi disagi e danni. È esondato il fiume Cherio, creando rallentamenti alla viabilità bergamasca. A Nembro, già pesantemente colpita dalla devastante grandinata del 2 giugno e messa in ginocchio dall’emergenza coronavirus, la strada provinciale è allagata per metà carreggiata. Intervento dei Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga per un albero caduto sulla strada in località San Vito di Nembro (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). I Vigili del fuoco hanno liberato la strada e messo in sicurezza la zona.

Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi in provincia di Bergamo, segnaliamo: 101mm a Mozzo, 86mm a Paladina, 78mm a Cene e Poscante di Zogno, 74mm ad Almè, 70mm a Bergamo e Selvino, 69mm a Briolo di Ponte San Pietro, 65mm a Comun Nuovo, 63mm a Stezzano, 62mm a Fiobbio di Albino, 60mm ad Alzano Lombardo, 59mm a Roncola, 54mm a Brignano Gera d’Adda, San Pellegrino Terme, Monte Misma, 50mm a Villa di Serio.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri una bomba d’acqua in Valle Staffora ha causato danni nei comuni di Ponte Nizza, Bagnaria e Varzi, nell’Oltrepò Pavese. Strade chiuse per frane, una ventina di abitazioni allagate e la provinciale del Penice transitabile solo a senso unico alternato è il bilancio del forte maltempo.

