Maltempo Piemonte, fino a 150mm nel Verbano: intensa grandinata con acquazzone su Torino, città imbiancata [FOTO e VIDEO]

Un violento acquazzone, con grandine mista a pioggia e forti raffiche di vento, si sta abbattendo sul centro di Torino. La città appare imbiancata dai chicchi di grandine di dimensioni non indifferenti, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Forti rovesci vengono segnalati anche nelle Valli di Lanzo, nel Torinese, e sulla pianura Vercellese e Biellese. Temporali forti in sviluppo anche su Cuneese e nel Novarese, nel Verbano gli accumuli di pioggia hanno toccato in poche ore i 150mm. Allagamenti segnalati a Suno (Novara). Permane su tutto il Piemonte l’allerta gialla.