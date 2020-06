Maltempo, forti temporali in Piemonte: pioggia e grandine in Val Vigezzo, strade come fiumi a Toceno [VIDEO]

Forte ondata di maltempo nella serata di ieri in Piemonte: vento forte, pioggia, grandine e strade allagate in Val Vigezzo.

In circa mezz’ora le strade si sono trasformate in fiumi a Toceno, con accumuli che hanno superato i 100 mm.

Il nubifragio, accompagnato da fulmini, ha allagato zone di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggio, Druogno, Re, Villette.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti.

Segnalati temporali intensi anche nel Torinese, sulla pedemontana del Canavese, zona Cuorgné.