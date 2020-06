Meteo Italia, primo caldo al Nord: picchi di +35°C nel cuore della pianura Padana, al Sud 10°C in meno

Nella giornata di Lunedì 22 Giugno, per la prima volta in questa stagione le temperature hanno raggiunto valori particolarmente elevati al Centro/Nord, e in modo particolare in pianura Padana nel cui cuore abbiamo avuto picchi di +35°C tra basso Veneto e alta Romagna. Eccessivo parlare di ondata di calore, ma il caldo inizia a fare sul serio, in coerenza con il momento stagionale, seppur senza particolari eccessi e con precedenza alle zone interne del Centro/Nord.

Le località più calde della giornata, infatti, sono tutte al settentrione (e in Sardegna) con +35°C a Lendinara e Legnago, +34°C a Padova, Ferrara, Mantova, Noventa Vicentina e Asola, +33°C a Firenze, Trento e Legnano, +32°C a Roma, Milano, Bologna, Verona, Parma, Udine, Ravenna, Vicenza, Modena, Casale Monferrato, Mestre, Grosseto, Asti, Aosta, Treviso, Piacenza e Alghero, +31°C a Torino, Latina, Brescia, Novara, Alessandria, Vercelli, Pavia, Lodi, Guidonia e Olbia, +30°C a Venezia, Bolzano, Trieste, Bergamo, Pordenone e Cervia, +29°C a Cagliari, Rimini, Viterbo, Perugia e Pisa.

Molto più fresco, addirittura fino ad oltre 10°C in meno, al Centro/Sud e in modo particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Canale di Sicilia con massime di +21°C a Campobasso, +22°C a Lecce e Vibo Valentia, +23°C a Bari, Matera, Catanzaro e Pantelleria, +24°C a Foggia, Brindisi, Cerignola, Lipari e Stromboli, +25°C a Reggio Calabria, Pescara, Trapani, Barletta, Vieste e Lampedusa, +26°C a Messina, Salerno, Taranto e Termoli, +27°C a Napoli, Palermo, Crotone e Siracusa. I cieli sono stati molto nuvolosi o coperti, in Calabria abbiamo avuto forti piogge nelle zone interne, con picchi giornalieri di 70mm in Sila e 50mm in Aspromonte. Qualche fenomeno d’instabilità continuerà anche nella giornata di Martedì 23 Giugno, seppur più debole e con temperature in aumento in tutt’Italia, stavolta anche al Sud dove comunque rimarranno 6-7°C inferiori rispetto alle massime over +32/+33°C di pianura Padana, Toscana, Lazio e Sardegna.