Grosso meteorite nei cieli italiani nel giorno della Fine del Mondo, l’ufologo: “Questi passaggi potrebbero portarci all’estinzione come i dinosauri” [VIDEO]

La presunta Fine del Mondo indicata dal calendario Maya, individuata inizialmente nella data del 21 dicembre 2012, è stata di recente ricalcolata dallo scienziato Paolo Tagaloguin, che lo ha comunicato con una serie di tweet che in seguito sono stati cancellati, indicando come data dell’Apocalisse proprio oggi, 21 giugno 2020. Nel momento in cui scriviamo sono le 10 del mattina, circa, e ancora siamo qui. Sperando di esserci a lungo. Ma in ogni caso, la notte scorse, poco dopo la mezzanotte qualcosa di straordinario è effettivamente accaduto. Un “meteore di grosse dimensioni che ha solcato nuovamente il cielo in Liguria, poco fa appena passata l’una di notte del 21 giugno, ha fatto effetto e messo un pò di agitazione ai superstiziosi delle profezie – scrive alla redazione di MeteoWeb l’ufologo Angelo Maggioni.

Il grosso meteorite è stato filmato dalla cam di monitoraggio di A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena) fondata dall’ufologo savonese, che ci spiega come la registrazione mostri “il passaggio del bolide in direzione Nizza sul suolo Francese dove potrebbe andare a impattare verso il confine con la Spagna. La meteora è decisamente di medie dimensioni e ha illuminato il cielo durante il suo passaggio lasciando una lunga scia. I PHA o potentially hazardous asteroids (asteroidi potenzialmente pericolosi) sono relativamente vicini al nostro pianeta e i vari governi stanno studiando dei piani di prevenzione e di sicurezza su possibili futuri impatti catastrofici. Near-Earth Objects sono corpi del Sistema Solare la cui orbita può intersecare quella della Terra. Un anno decisamente complesso e difficile, partito con la pandemia del covid-19, con le follie di complottisti e ufologi senza pudore dove emergevano dal sottobosco ufologico teorie folli come quella che vede il covid-19 come una invenzione aliena ma alimentata dalle antenne 5G“.

“Il bolide di poco fa sicuramente è affascinante ed emozionante, per chi ha avuto la fortuna di osservarlo, ma l’ufologo avverte che questi passaggi (con o senza impatti) ci portano a riflettere sul nostro futuro e sulla nostra sicurezza, uno di questi giorni potrebbe portarci all’estinzione proprio come è successo per i Dinosauri! Il 21 giugno è iniziato col botto , ma a fine giornata potremmo finalmente archiviare la profezia Maya come la bufala dell’anno!”, conclude Maggioni.

QUI IL VIDEO DEL GROSSO METEORITE: