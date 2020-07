Coronavirus, nuovo studio svela che in Lombardia hanno circolato due ceppi diversi del virus

I ricercatori scoprono sempre più elementi che portano gli esperti verso una conoscenza maggiore del Coronavirus. Due ceppi diversi per il Covid-19 sono stati individuati in due tra le aree della Lombardia più colpite dalla pandemia. Ad annunciarlo, in un convegno svoltosi all’Universita’ di Pavia ed organizzato dall’associazione culturale “Nova Ticinum” presieduta dal prof. Mario Vigano’, e’ stato il professor Fausto Baldanti, direttore della Virologia del San Matteo. “Grazie a uno studio che abbiamo condotto con il Niguarda di Milano – ha spiegato Baldanti – abbiamo scoperto che ci sono stati due diversi ceppi del virus in Lombardia. Quello circolato nella zona di Bergamo e’ diverso dal Coronavirus che si e’ diffuso nelle province di Cremona e Lodi. Due virus differenti tra di loro, per sequenza genetica e caratteristiche, che hanno provocato due diversi focolai”.