Vasto incendio divampa a Corinto: area boschiva in fiamme, case minacciate ed evacuazioni [FOTO e VIDEO]

Un vasto incendio sta divampando in queste ore a Corinto, in Grecia: in fiamme un’area boschiva.

Il rogo ha raggiunto delle case e molti residenti si sono rifugiati su una spiaggia.

Sul posto il capo dei vigili del fuoco, Stefanos Kolokouris, e il viceministro della protezione civile, Nikos Hardalias.

“L’incendio divampato a mezzogiorno in un’area forestale nell’area di Cencrea è arrivato molto vicino all’insediamento di Siemens, i cui abitanti sono stati evacuati in tempo, ma non è stato registrato alcun danno“, ha spiegato alla stampa il portavoce Vassilis Vathrakogiannis. La situazione “sembra stabilizzarsi, si sta facendo tutto il possibile“.