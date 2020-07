Inferno di fuoco in Grecia: i pompieri lottano per il 3° giorno contro l’incendio a Corinto

I vigili del fuoco stanno lottando per il 3° giorno consecutivo contro un vasto incendio che interessa l’area boschiva nei pressi di Corinto, nel sudovest della Grecia.

“Alcuni focolai sono ancora attivi“, ha spiegato il responsabile dei pompieri precisando che 4 località e 2 camping sono stati evacuati in via precauzionale.

Le operazioni sono rese difficoltose dai forti venti che soffiano sulla Grecia da mercoledì.

Impegnati 367 vigili del fuoco e 92 veicoli, 4 aerei anti-incendio e 6 elicotteri con cisterne d’acqua.