Meteo, l’ondata di caldo LIVE: raggiunti i primi +42°C dell’anno in Italia, il record è della Calabria. Clima rovente in tutto il Paese

Altro giorno di anticiclone rovente nordafricano, altro record per quest’estate: sfondato anche il muro dei +42°C toccati nelle ore centrali di oggi nel Sud Italia, più precisamente in Calabria, nella provincia settentrionale del Catanzarese, esattamente nel comune di Sellia. E la Calabria si sta mostrando, oggi, la regione italiana senz’altro più “infuocata”, con diverse località che hanno superato i +41°C e qualcuna anche abbondantemente, come Torano Castello nel Nord Cosentino che, con +41,5°C, supera anche il record sardo di ieri. Ma, naturalmente, come accade da qualche giorno, il caldo torrido oramai è padrone dell’Italia intera, in seno a un anticiclone stabile nordafricano che ha raggiunto proprio oggi la sua massima espansione. Oltre a questi valori estremi calabresi, spiccano i quasi più 41°C, esattamente 40,9°C, registrati nel comune di Iglesias nella Sardegna meridionale, anche i +40,7 °C, ancora una volta registrati nella provincia orientale del Medio Campidano, nel comune di Barumini e i +39,6°C di Oristano. Tornando sui settori peninsulari, da rilevare il caldo torrido nel Lazio interno e meridionale, con +40,6°C registrati nel comune di Pico, in provincia di Frosinone,+40°C a Isola del Liri, sempre in provincia di Frosinone e altri valori diffusi di +38-+39°C sempre in provincia di Frosinone. Quasi +40°C registrati anche a Roma, sul Colle Prenestino, nel Municipio III, esattamente con +39,6°C e +39,1°C anche a Guidonia. +40,2°C in Umbria, in provincia di Terni, nella località di Fabro e valore record per il Centro Nord, quello di Deruta, in provincia di Perugia con 41,2°C raggiunti una oretta fa. Molti valori esasperatamente caldi anche sui settori orientali interni della Toscana con +37/+38°C diffusi, ma fino a +39°C in provincia di Siena.

Caldo importante ed eccezionale anche al Nord con +33/+36°C diffusi, ma punte ricorrenti di +37/+38°C soprattutto t la provincia Sud orientale del Piemonte, essenzialmente l’Alessandrino, e gran parte dell’Emilia Romagna. Da evidenziare al Nord i valori estremi di +38,5°C nel comune di Predosa, nella provincia di Alessandria, e i +38,7°C del comune di Gragnano Trebbiense in provincia di Piacenza. Quasi 38°C, esattamente +37,9°C, anche nel Veneto, nel comune di Breganze, in provincia di Vicenza. Oltre all’aspetto super caldo, vanno citati, come ieri, gli annunciati temporali locali che, in forma circoscritta e molto localizzata, stanno riguardando l’Appennino settentrionale, parte di quello meridionale e occasionalmente qualche rilievo nord-orientale della Sardegna e centro orientale della Sicilia. Attenzione ai temporali forti in atto sulle aree appenniniche pedemontane tra il Parmense, il Reggiano e il Modenese, con fenomeni a carattere di nubifragio e anche con grandinate di grosse dimensioni. Un temporale forte anche sul Bolognese centro meridionale e sud-orientale, anche qui con fenomeni violenti e a carattere di nubifragio, con grandinate. Attività temporalesca anche sulla Basilicata centro-meridionale, localmente tra estremo Sud Molise e i settori Nord orientali della Campania. Temporali irregolari sui rilievi di Nordest e sui confini sloveni.