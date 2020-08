Maltempo, disastrosa alluvione in Grecia: strade come fiumi, gente in fuga sui tetti e sugli alberi. Danni enormi e vittime [FOTO e VIDEO]

Una coppia di anziani e un bambino di appena 8 mesi sono stati trovati morti mentre decine di persone sono rimaste intrappolate nelle loro case e nelle loro auto a causa di una tempesta che ha colpito l’isola di Evia, in Grecia. La polizia ha affermato che la coppia, di 85 e 86 anni, è stata trovata priva di sensi nella loro casa allagata, nel villaggio di Politika, a circa 100km dalla capitale Atene. Il piccolo, invece, è stato trovato in un appartamento dello stesso villaggio. Il sindaco ha affermato che il bambino e la sua famiglia non erano residenti locali, ma che erano lì in vacanza. I soccorritori sono ancora alla ricerca di due persone disperse.

Molti residenti sono saliti sui tetti delle loro case per mettersi in salvo e i vigili del fuoco hanno inviato un elicottero di soccorso nell’area. Altre persone, bloccate nelle strade dall’acqua, si sono arrampicate sugli ulivi.

Le forti piogge hanno iniziato a cadere nella notte di sabato 8 agosto, intorno alla mezzanotte, scaricando ingenti quantitativi. Sono caduti 72mm di pioggia a Theologos, 66mm a Vathy, 64mm a Setta, 62mm a Agios Dimitrios.

La pioggia ha trasformato le strade in fiumi, danneggiando auto e proprietà (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I danni causati dalla tempesta sono stati enormi in alcune zone dell’isola. In diverse località, l’acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza, rendendo la situazione ancora più critica.

I vigili del fuoco hanno risposto a centinaia di richieste di soccorso per persone bloccate dalle piogge e per aiutare molte altre a liberare le case dall’acqua. Molte strade locali sono impraticabili, a causa di acqua, fango e detriti. I pompieri sono intervenuti, inoltre, per oltre 50 incendi causati dai fulmini.