Controesodo, traffico intenso: code di 9 km su A1 e 6 km su A30

Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico in questa giornata da bollino rosso, con traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla viabilità statale che collega le località turistiche.

Dalle ore 8.00 è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t e si concluderà alle ore 16.00.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Di seguito le situazioni di maggiore criticità:

A1: coda di 9 km tra Terre di Canossa-Campegine e Bivio A1/A15 verso Milano per lavori (uscita consigliata per chi proviene da Bologna quella di Reggio Emilia per il rientro a Fidenza); in direzione opposta, code di 4 km per lavori tra Fidenza e il bivio A1/A15;

A1: code a tratti tra Ponzano Romano e Orte, verso Roma, per traffico intenso; in direzione opposta, sempre per traffico intenso verso Bologna, code a tratti tra Monte San Savino e Bivio A1-Variante;

A1: ancora code a tratti tra Napoli nord e Caianello verso Roma per traffico congestionato (tratto con percorrenza di 1 ora e mezza). Chi da Salerno è diretto in A1, in alternativa alla A30 ove vi sono code, può percorrere la A3 Napoli-Salerno; per chi viene dalla Puglia è consigliato proseguire sulla A14 fino a Pescara, per raggiungere Roma e Firenze con la A25-A24, oppure utilizzare la A16 fino a Benevento e uscire per raggiungere la A1 a Caianello percorrendo la SS372: indicazioni già diffuse sulla rete con pannelli a messaggio variabile;

A30: coda di 6 km per l’immissione in A1 in direzione di Roma; coda di 1 km in entrata alla barriera di Salerno a Mercato San Severino verso Napoli;

A9: coda di 1 km tra Como-Monte Olimpino e Como-Grandate verso Milano;

A4: rallentamenti con code a tratti tra Arino e allacciamento con A13 in direzione di Brescia;

A10: rallentamenti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova;

A12: rallentamenti con code a tratti tra Livorno e Sarzana e in prossimità della barriera di Rosignano;

A15: ancora 1 km di coda in diminuzione verso l’innesto con la A12 a La Spezia;

A14: code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Faenza, nonché tra Rimini Nord e Rimini sud, per traffico intenso; in direzione opposta, rallentamenti con code a tratti tra Poggio Imperiale e Porto Sant’Elpidio e tra Riccione e Bologna Fiera verso Bologna;

A22: traffico rallentato con code a tratti tra Chiusa ed Affi verso sud, con coda di 6 km per l’innesto in A1 a Carpi, mentre in direzione nord traffico rallentato con code a tratti tra Verona/allacciamento con A4 e Rovereto.

Sulla rete stradale in gestione ANAS il traffico è intenso e regolare. Si registrano ancora code a tratti con traffico in aumento sulla SS51 verso Cortina, sulla SS47 in Veneto e sulla SS12 tra Veneto e Trentino Alto Adige; in Lombardia traffico in aumento sulla SS36, in Piemonte traffico intenso sulla SS20 e in Puglia sulla SS16 traffico in aumento; in Campania sulle SS7 e SS6, zona Capua, dove si svolge il traffico che è uscito dall’A1 per oltrepassare il tratto autostradale ove si sta gestendo l’incidente di stamattina con code a tratti ancora per 10 km, nonché sulla SS372 con traffico in aumento, causa restringimento per lavori tra il km 67 e il km 68.