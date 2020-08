Coronavirus, l’assurda storia di 14 turisti milanesi: segregati in un agriturismo toscano perché positivi al Covid 19

Sono partiti da Milano alla volta della Toscana per trascorrere una vacanza nel Chianti, ma da quattro giorni sono in isolamento domiciliare perché risultati positivi al Covid 19. E’ quanto accaduto ad un gruppo di turisti a Castellina in Chianti, nel Senese. Si tratta di 14 amici che avevano affittato una residenza per passare alcuni giorni di riposo nella campagna senese. All’arrivo in Toscana, un membro del gruppo ha accusato sintomi influenzali ed ha immediatamente avvisato il medico locale che lo ha sottoposto a tampone. In seguito agli accertamenti eseguiti dalla Asl sono risultate positive al Coronavirus otto persone del gruppo. “Si tratta – ha spiegato il sindaco Marcello Bonechi – di persone tutte asintomatiche che sono in buone condizioni di salute. Al momento continuano ad essere assistite dal Comune per quanto riguarda il rifornimento di generi alimentari e lo smaltimento dei rifiuti. Stiamo valutando di farle rientrare nelle loro abitazioni nei prossimi giorni, se le condizioni lo consentiranno”. Le persone risultate negative al tampone, invece, sono state immediatamente fatte rientrare in Lombardia.