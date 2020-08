Incidenti in Montagna: morto alpinista in Val Passiria, precipitato per 150 metri

Incidente oggi pomeriggio in Alto Adige: un alpinista è morto in Val Passiria, dopo essere precipitato nel vuoto per circa 150 metri.

E’ accaduto a circa 3.200 metri di altitudine sulla montagna denominata Cima delle Anime che forma la cresta di confine con l’Austria sopra il paesino di Plan in Passiria.

L’alpinista è morto sul colpo.

Sul posto l’elicottero Pelikan 1 con a bordo il medico.

Impegnati anche soccorso alpino, carabinieri e servizio spirituale.