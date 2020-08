Maltempo, notte da incubo al Nord dopo i +40°C del pomeriggio: tetti scoperchiati a Tortona, devastazioni e blackout dal Piemonte al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE]

È una serata di forte maltempo sul Piemonte, dove dopo i +40°C toccati nel pomeriggio, sono esplosi violenti temporali in serata, che hanno prodotto grandine, nubifragi e forte vento. Tanti i danni provocati, soprattutto nell’Alessandrino e nell’Astigiano, dove si sono verificate violente grandinate, con chicchi fino a 4cm.

In particolare, Alessandria è stata colpita da un forte downburst che ha provocato danni ingenti: cornicioni crollati, alberi sradicati e allagamenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il Rain Rate ha toccato i 311mm/h, secondo il Centro Meteo Piemonte. Tetti scoperchiati a Tortona, sempre nell’Alessandrino.

Violenti temporali stanno colpendo anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Segnalati blackout in diverse parti di Trieste. A San Giovanni, segnalato un boato, probabilmente a causa di qualche trasformatore in corto. Sul posto i Vigili del Fuoco anche per ripristinare alcuni ascensori fuori uso e bloccati.

I furiosi temporali che stanno colpendo il Nord sono dovuti al calore presente nell’atmosfera dopo le temperature roventi di oggi. E nelle prossime ore, sarà ancora peggio. I fenomeni di maltempo andranno intensificandosi per poi sfociare in una più estesa e forte ondata di maltempo che lunedì 3 agosto abbraccerà tutto il Nord Italia.