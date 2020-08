Piogge torrenziali in Grecia: improvvise inondazioni sull’isola di Eubea, si aggrava il bilancio delle vittime

Piogge torrenziali hanno colpito l’isola greca di Eubea lo scorso fine settimana: la violenta ondata di maltempo ha causato 7 morti e un disperso, secondo il bilancio provvisorio diffuso dai vigili del fuoco.

La tempesta è stata così forte e improvvisa che molte persone sono state sorprese dalle inondazioni senza avere alcuna possibilità di mettersi in salvo.

Le vittime sono state registrate a Politika, sulla costa occidentale (un bambino di otto mesi caduto dalla culla, un uomo di 86 anni e una donna di 85), nella zona di Bourtzi (un uomo di 74 anni e una donna di 73) e ad Ampithea.

Sono state soccorse 97 persone, di cui 43 con l’ausilio di elicotteri e le restanti via terra e con scialuppe di salvataggio. Le inondazioni hanno lasciato molte persone intrappolate nelle loro case, dove l’acqua ha superato il metro e mezzo di altezza. Molti residenti si sono rifugiati sui balconi o sui tetti, in fuga dalle strade che si sono trasformate in fiumi, che hanno spazzato via le auto parcheggiate e hanno lasciato danni ingenti.

Le prime stime riportano allagamenti in 3mila abitazioni e aziende.

Molte le critiche lanciate da molti cittadini che rimproverano alle autorità di non avere attivato un protocollo di allerta ed evacuazione nonostante il servizio meteo avesse avvertito che le piogge sarebbero state particolarmente intense sull’isola.