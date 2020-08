Previsioni Meteo, scatta l’allerta per il maltempo di domenica 23 e lunedì 24 agosto: allarme frane e smottamenti per i nubifragi [DETTAGLI]

Sarebbe oramai piuttosto certa l’interruzione della fase estiva sulle regioni settentrionali, per il corso del prossimo fine settimana e, entro lunedì 24 agosto, anche su quasi tutto il territorio. A scalzare progressivamente il promontorio anticiclonico dal Mediterraneo centrale, sarebbe un ennesimo cavo instabile nord-atlantico, associato a una vasta bassa pressione piuttosto attiva in prossimità dell’Europa settentrionale. Abbiamo già avuto modo di rilevare, tuttavia, che l’incidenza maggiore del cavo d’onda instabile e dell’annesso fronte perturbato sarebbe verso le nostre regioni settentrionali, più direttamente esposte all’avvezione di vorticità positiva. Riflessi instabili, tuttavia meno pronunciati, si avrebbero anche verso i settori centrali, soprattutto appenninici e adriatici nel corso di lunedì, mentre sulle aree e del medio-basso Tirreno, meridionali e sulle Isole maggiori, perlomeno in termini di instabilità, non si avrebbero incidenze degne di nota, al più anche qui un calo termico entro la serata di lunedì 24.

Ma vediamo più nel dettaglio, dove e quando potrebbero esserci i rovesci e i temporali più intensi e diffusi. I primi nuclei vorticosi, raggiungerebbero i settori Alpini più settentrionali e poi, nel pomeriggio-sera, gran parte delle Alpi e Prealpi centro-orientali, già nel corso di sabato 22 con rovesci e temporali via via più diffusi e anche forti o violenti sul Trentino Alto Adige, verso le Dolomiti centro settentrionali e le Alpi e Prealpi Carniche, qui in serata. Tuttavia, questa azione instabile di sabato, sarebbe molto circoscritta e relegata alle aree più settentrionali, alpine e pre-alpine, mentre, sul resto del paese, dominerebbero sole e bel tempo, anzi dovrebbe esprimersi la fase più calda, torrida di tutto il periodo anticiclonico. Un peggioramento decisamente più significativo e anche piuttosto esteso interverrebbe, invece, sulle regioni settentrionali, nel corso di domenica 23 quando entrerebbe nel vivo il nucleo perturbato più intenso legato al cavo instabile nordatlantico. Già dal mattino di domenica, rovesci e temporali forti su alta Lombardia, soprattutto su Varesotto, Comasco, settore laghi, Bergamasco; rovesci e temporali sparsi anche tra Centro Nord Piemonte, Lombardia e Alpi e Prealpi centro-orientali. Nel pomeriggio di domenica e poi ancora la sera, maltempo severo ancora sulla Lombardia, soprattutto centro-orientale e poi sul Trentino Alto Adige, settore Dolomiti e Alpi e Prealpi centro-orientali un po’ tutte; temporali forti anche verso le pianure emiliane, irregolari sul Centro Sud Piemonte, localmente sul Ponente Ligure. Temporali diffusi e spesso forti la sera su buona parte dell’Emilia, anche su buona parte del Veneto e ancora diffusi e forti tra il Centro Sud Lombardia, Centro Sud Piemonte, localmente sulla Liguria centrale e su tutte le Prealpi centro orientali, Friuli. Gli Indici di instabilità previsti durante il passaggio frontale, sono piuttosto significativi, con rischio di temporali violenti, nubifragi, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e anche trombe d’aria su diversi settori delle regioni citate anche se, naturalmente, non a tappeto, piuttosto a incidenza sempre localizzata. Riteniamo, pertanto, di lanciare un allerta preventiva per fenomeni violenti e pericolo dissesti, nella giornata di domenica 23, sulle aree settentrionali menzionate e riteniamo anche che ci siano le condizioni per un possibile nubifragio, con conseguenti allagamenti, sulla città di Milano, sempre nella giornata di domenica 23, con apporti di pioggia anche nell’ordine di 70/100 mm.

Per lunedì 24, ancora rovesci e temporali diffusi al Nord, forti localmente sulla Lombardia, su alto Veneto, Friuli, anche su Emilia Romagna, più irregolari altrove al Nord. Sempre per lunedì, rovesci e temporali in estensione anche alle Marche, Centro Est Toscana, Umbria, localmente Est Lazio e Centro Nord Abruzzo, anche qui con temporali forti o a carattere di nubifragio, localmente, specie su Marche e su Est Toscana. Pochi cambiamenti sul medio e basso Tirreno, al Sud e sulle isole maggiori, salvo un progressivo calo termico entro sera. Ulteriori dettagli sul peggioramento del weekend e inizio settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.